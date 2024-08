Fiorella Mannoia entra nella camera d’hotel sbagliata | Cercavo mio marito invece dentro c’era una donna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024)sta portando la sua musica in giro per l’Italia, regalando emozioni e ricordi indelebili al suo amato pubblico. Ma anche lei stessa sta collezionando aneddoti memorabili durante questo tour, come dimostra un recente video condiviso su Instagram. “Cose che succedono in tour”, recita il titolo del video, che racconta una divertente disavventura capitata alla cantante e a suoCarlo Di Francesco in un hotel. Mentre pranzano in compagnia di Michele Bravi e altri amici,condivide l’episodio tra una risata e l’altra. Tutto inizia con un dubbio sull’abbigliamento: dopo essereta nell’ascensore,si guarda allo specchio e decide che l’abbinamento di colori scelto non la convince. Torna quindi al suo piano per cambiarsi, ma non ha la chiave della stanza.