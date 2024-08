Dynamite 14 08 2024 Good luck bitch

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 15 agosto 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, episodio tenutosi alla Chartway Arena di Norfolk, Virginia. La puntata prometteva azione intensa con un importante match titolato e sviluppi cruciali in vista di All In. Mercedes Mone vs. Hikaru Shida – TBS Title Match (3,5 / 5) Match combattuto con Mone che cerca di dominare fin dall’inizio. Shida resiste e trova buone occasioni, ma l’interferenza di Kamille si rivela decisiva. L’enforcer della CEO da un calcio in faccia all’ex campionessa AEW, Mercerdes approfitta della distrazione per colpire Shida con il Moneymaker e ottenere la vittoria. Vincitrice: Mercedes Mone Dopo il match, la musica di Britt Baker risuona nell’arena. Kamille attacca un fan mascherato a bordo ring pensando sia di nuovo Britt, ma la Baker appare tra il pubblico senza maschera.