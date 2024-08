Dramma a Ferragosto | bimbo di 7 anni annega in un agriturismo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un tragico evento ha colpito la comunità di Vico Equense, nota località turistica della Penisola Sorrentina, nella mattina di giovedì 15 agosto. Un bambino di soli 7, originario di Castellammare di Stabia, è tragicamenteto in una piscina situata all’interno di unlocale. Il piccolo, dopo essersi tuffato, non è riuscito a riemergere, causando unche ha scosso profondamente tutti i presenti. Nonostante l’intervento immediato dei genitori e degli altri ospiti dell’, i tentativi di rianimazione non sono stati sufficienti a salvare il bambino, che è stato dichiarato deceduto sul posto. L’episodio ha gettato nello sconforto la comunità locale e ha richiamato l’attenzione delle autorità.