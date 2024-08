Usa | esordio vincente per Giroud con i Los Angeles FC in Leagues Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Olivierha fatto il suo debutto con i LosFC. L’ex attaccante del Milan ha giocato uno scampolo di partita negli ottavi di finale dellaCup contro i San Jose Earthquakes, entrando come sostituto al 71? nel match vinto dai californiani per 4-1.ha firmato con i LosFC a maggio e ha fatto il suo primo allenamento con la sua nuova squadra il 3 agosto: “Avrei voluto giocare ancora di più stasera, ma è stato un buon primo passo. Non vedo l’ora della prossima partita. Ho bisogno di ritrovare la forma fisica. Quando si ricomincia una stagione bisogna impegnarsi molto in allenamento, ma capisco cosa si aspetta da me l’allenatore e cercherò di essere pronto il prima possibile”, ha dichiarato a fine match. Usa:percon i LosFC inCup SportFace.