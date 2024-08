Tragedia in provincia di Latina inutile la corsa in ospedale Muore a 43 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)a Sperlonga: uomo di 43per overdose Unasi è consumata ieri sera nel Sud Pontino, dove un uomo di 43, residente a Sperlonga e dipendente di una struttura ricettiva locale, è morto a causa di un’overdose da cocaina. Il decesso è avvenuto alle 22.30 presso l’Dono Svizzero di Formia, dopo che l’uomo era stato soccorso d’urgenza. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico non è riuscito a salvarlo. Indagini in corso per identificare il pusher I Carabinieri di Formia e Terracina sono ora impegnati nelle indagini per identificare il pusher che avrebbe fornito la droga, esaminando gli ultimi contatti telefonici dell’uomo. La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti, avviando le procedure legali necessarie per far luce su questa tragica vicenda.