Terra dei Fuochi non va nominata | così il mio cancro non è ancora censito nei registri tumori campani

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un altro anno è passato. Un altro anno a combattere innanzitutto la paura e la depressione di stare male. Chi è ammalato dio di diabete ina, come me, deve imparare a combattere ogni giorno, pagando di tasca propria, per salvare la pelle: per fare una risonanza al ginocchio bloccato ho dovuto pagare privatamente altrimenti se ne parlava a novembre, mentre sono in attesa di avere la visita di controllo per il diabete, avendo cambiato la cura perché la mia patologia si è aggravata, ma la mia visita è prenotata per marzo del 2025. La Provvidenza ha voluto che io fossi medico, il più giovane medico di Napoli 44 anni fa, più giovane farmacologo di Italia 40 anni fa, primario del Pascale 20 anni fa. Eppure oggi l’unica cosa che conta e che mi aiuta a combattere e vivere è che sono diventato uno dei blogger più seguiti de ilfattoquotidiano.