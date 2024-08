Sangue e plasma obiettivi raggiunti | Primi in regione per donazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Come sempre, d‘estate il livello di guardia si alza, poiché lediminuiscono. Ma a parte qualche temporanea carenza diA negativo a giugno e 0 negativo a luglio, peraltro fronteggiate con successo, non abbiamo particolari problemi, non c’è una emergenza. E questo riguarda sia la provincia di Macerata che il resto delle Marche". Isabella Cantori, neodirettrice del Servizio immunotrasfusionale dell’Ast di Macerata, descrive al momento un quadro rassicurante sulla disponibilità dinel nostro territorio, che è autosufficiente. Ma spiega come questa situazione sia tutt’altro che casuale, visto frutto che è il frutto di diversi fattori.