Salvati dal gran caldo Ambrosia falcidiata | gli allergici respirano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Prurito oculare e occhi che lacrimano. Gola irritata. Tosse o affanno. Gliall’conoscono i fastidi della pollinosi, che si manifesta in agosto. Ilche sta togliendo il sonno a molti, un merito ce l’ha: ha ridotto la quantità direndendo meno pesanti gli effetti per gli. Ma come contrastarla, a cosa prestare attenzione e quali misure mettere in campo? Ne parliamo con la dottoressa Elena Re (nella foto), allergologa di lungo corso, ex dirigente medico in Ospedale a Legnano. "Contrariamente agli altri anni, le condizioni climatiche con elevati valori di temperatura hanno ridotto notevolmente la quantità dinel nostro territorio. Questo è quanto rilevato dal nostro Servizio di igiene ambientale tramite le “pollen-trap” (trappole per pollini) ubicate nel nostro territorio a Legnano, Magenta e Rho.