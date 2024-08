Roma Sgomberato insediamento abusivo sotto il cavalcavia di Viale Newton

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Operazione della Polizia di Stato e della Polizia Locale rimuove un accampamento di fortuna nel quartiere San Paolo. Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato dell'XI Distretto San Paolo, in collaborazione con il Reparto Mobile, la Polizia Scientifica, la Polizia Locale di Roma Capitale e la Sala Operativa Sociale di Roma, ha effettuato un'importante operazione di sgombero lungo il tratto della Via Portuense, in corrispondenza di Piazza Isacco, nel quartiere San Paolo, nella periferia meridionale della capitale. L'area, che ospitava circa 20 manufatti di fortuna utilizzati come abitazioni temporanee, è stata liberata e messa in sicurezza.