Roma | 44enne investito e ucciso su via Prenestina

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Incidente mortale – Cronaca di. Alla guida dell’auto una 25enne, indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera su via, a, all’altezza di Viale Giovanni Battista Valente. Un uomo di 44 anni è stato travolto da un’Audi, perdendo la vita sul colpo. Alla guida dell’auto, una donna italiana di 25 anni, che si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Successivamente, è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale diCapitale. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro dagli agenti del V Gruppo Casilino, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.