Ponte Morandi Salvini | una tragedia che poteva essere evitata

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 ago. (askanews) – “Sei anni fa l’Italia si fermava davanti al crollo dela Genova. Unache contò 43 vittime (ai quali va il nostro pensiero), centinaia di sfollati e tanta rabbia per una situazione che”. Lo ha ricordato in un post su Instagram il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo. “Grazie anche alla commovente capacità di reazione del popolo genovese, quel dramma – ha sottolineato – riuscì però ad unire una città, una regione e un intero Paese che, superando ostacoli, burocrazia e lentezze, portò alla costruzione in tempi record di un nuovo, diventato un modello ingegneristico nel mondo”.