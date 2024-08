Perché Fumio Kishida non sarà più il primo ministro del Giappone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ile leader del Partito Liberaldemocraticoseha annunciato che si dimetterà a settembre di quest’anno dopo tre anni di mandato caratterizzato da vari scandali politici e un calo significativo del sostegno elettorale. Il governo diè stato criticato per la sua incapacità di gestire efficacemente l’inflazione e le crescenti disuguaglianze economiche. Sebbene ilabbia finalmente superato anni di pressione deflazionistica, i salari non sono cresciuti abbastanza da compensare l’inflazione, causando difficoltà economiche per molte famigliesi. Il governoè stato colpito anche da diversi scandali politici tra cui alcune donazioni politiche fatte durante eventi di raccolta fondi del partito che non sono state correttamente registrate.