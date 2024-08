Orsi Toth Bianchi-Ahtiainen Lahti oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il girone D deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Dopo aver affrontato in mattinata la coppia francese, Rekae Giadatornano sulla sabbia per giocare l’ultimo match del girone e tenere vivo il sogno di accedere alla fase ad eliminazione. Dall’altra parte della rete c’è la coppia finlandese composta da Niinae Taru-Liukkonen, che arriva invece dalla sfida del mattino contro le azzurre Gottardi/Menegatti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di mercoledì 14 agosto alStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.