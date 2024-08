Omar avrà giustizia L’inchiesta finisce a Busto Omicidio preterintenzionale | fascicolo contro ignoti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024). È questa l’ipotesi di reato per la morte diBassi, il 23enne di Bollate che il 5 agosto è deceduto per emorragia cerebrale all’ospedale di Reggio Calabria, mentre era in vacanza con i suoi genitori e alcuni cugini. La Procura diArsizio ha aperto un’inchiesta, dopo il passaggio per competenza territoriale dalla Procura di Reggio Calabria. Gli inquirenti dovranno ora determinare se esiste un nesso tra la morte del ragazzo e il pestaggio raccontato da alcuni parenti, che sarebbe avvenuto all’interno e poi anche all’esterno della discoteca DolceBeach di Origgio, in provincia di Varese, il 20 luglio. Ilper ora è stato aperto, ma al vaglio c’è la posizione dei cinque buttafuori che, secondo quanto riferito dai famigliari di, avrebbero picchiato lui e il fratello Thomas.