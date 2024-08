Nessun elemento per l’arresto il legale di Festa chiede la revoca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota deldell’ex sindaco di Avellino Gianluca, il penalista Luigi Petrillo a seguito degli ultimi sviluppi giudiziari. “ A seguito dell’ esecuzione della seconda OCC nei confronti del Dott.Gianluca, si è provveduto a far effettuare un’attenta verifica sulle intercettazioni che hanno rappresentato la fonte pressochè esclusiva degli indizi di reato posti alla base del provvedimento, analizzando, in questa prima fase, solo i dialoghi in esso citati e che, secondo gli inquirenti, apparivano espressivi delle corruzioni contestate.