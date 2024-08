Natan Cajuste Lindstrom | Conte ha smontato la campagna acquisti post-scudetto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024)hala. La Gazzetta giustamente sottolinea come Antonioabbia bocciato ladel Napoli. Via. Via(anche se per il momento è tornato indietro dopo aver superato le visite mediche col Brentford). Via. Proprio: venticinque milioni per il suo cartellino dall’Eintracht Francoforte, ma pure per lui l’avventura italiana s’è già esaurita. Passa in estate all’Everton in prestito oneroso (2,5 milioni) con un diritto di riscatto intorno ai 22 milioni. Per i tifosi dei Toffees è già una specie di idolo.fu un’operazione da circa 14 milioni, per lui appena quattordici presenze e ora si sta accasando al Betis Siviglia. Perbisogna aspettare ma non rientra nei piani di