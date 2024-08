Napoli viaggia dalla Germania col cadavere del padre nel bagagliaio dell’auto | arrestato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Macabra scoperta a, dove ildi un uomo è stato trovato neldi un'auto abbandonata da un ladro, poi risultato destinatario di un mandato di arresto europeo. La scoperta nei pressi dello svincolo autostradale a Pomigliano d'Arco è stata effettuata dopo che alcuni residenti hanno allertato i vigili urbani per un tentativo di furto in una vicina abitazione. L'autore del crimine, un 33enne di Monaco di Baviera, è stato immediatamente fermato e tratto in arresto dagli agenti.