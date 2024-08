Mosca | blindato italiano schierato da Kiev nel Kursk Cosa sono gli Shield e come sono arrivati in Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Per l’offensiva in, l’si è servita anche di mezzi italiani. Almeno di uno. Secondo quanto comunicato oggi via Telegram dal ministero della Difesa diun, di fabbricazione abruzzese, è stato distrutto da un drone kamikaze nella regione russa attaccata da. Alla comunicazione viene allegato anche un video del momento in cui il mezzo viene bombardato. Sul cofano si nota il triangolo bianco che indica l’appartenenza del veicolo all’esercito ucraino. “I droni kamikaze Lancet continuano a bruciare l'equipaggiamento nemico nella regione di confine della regione di– si legge sul canale del ministero russo –. Una unità di ricognizione del gruppo di truppe Nord (russe) ha identificato un veicolo da combattimentomultiuso su ruote di fabbricazione italianadelle forze armate ucraine.