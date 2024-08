Mauro Berruto contro il Secolo ma non può smentire i fatti | sullo Ius soli il Pd si è svegliato solo col governo Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’eclettico, ex allenatore della nazionale di pallavolo maschile nonché ex direttore tecnico della nazionale di tiro con l’arco, nonché ex ad della Scuola Holden di Torino, è da questa legislatura deputato Pd con scarsi risultati, ma con grande impegno sui Social. Ogni tanto spara un tweetile la maggioranza per dare prova della sua esistenza politica. Da circa un annoè anche responsabile del Dipartimento Sport del partito della Schlein: non ha comprensibilmente gradito la puntura di spillo deld’Italia sul disinteresse del Pd per le Olimpiadi fino ai Giochi di Parigi. La provocazione era stata chiara e, con un piccolo sforzo, ci sarebbe potuto arrivare: le Macroniadi sono state cavalcate dal Pd in funzione strumentale e ideologica su alcuni temi, in particolareIus