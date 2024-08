Maschi all’opera | la compositrice va stroncata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Casanova Non è mai troppo tardi. Anche per le scoperte. Qualche anno fa, Will Crutchfield, direttore artistico della compagnia d’opera del Teatro Nuovo del New Jersey, si imbatté su Internet in una partitura sconosciuta: Anna di Resburgo, melodramma in due atti. Scoperta di per sé non clamorosa, se non che portava il nome di una autrice donna: Carolina Uccelli,, cantante e poetessa fiorentina vissuta dal 1810 al 1858. L’opera, presentata la prima volta a Napoli nel 1835 al teatro del Fondo, oggi Mercadante, era poi sparita. E anche la musicista. Incuriosito, Crutchfield scoprì che Carolina aveva composto una prima opera, Saul, rappresentata al teatro della Pergola di Firenze il 21 giugno 1830, oggetto di vivi apprezzamenti da parte di Rossini, confermati in una lettera.