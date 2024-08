Magia del borgo torna il piano di Nicolò Giuliano Tuccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Contnuano le serate del festival ’Ladel’. Stasera alle 21.15, presso l’hotel La Meridiana a Brisighella si terrà il recital del pianista, che partecipò anche all’edizione 2022. Il musicista comincia giovanissimo lo studio delforte con il maestro Giancarlo Peroni a Cesena e, dopo la laurea, inizia a frequentare l’Accademia Incontri con il Maestro di Imola sotto la guida di André Gallo, Igor Roma e Alessandro Taverna.vanta, inoltre, oltre cinquanta premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Contemporaneamente ha suonato in prestigiose sale in tutta Europa ( Austria, Finlandia, Regno Unito, Italia ecc. ) come solista e con orchestra, collaborando con diversi direttori (Roman, Salyutov, Antonio Raspanti, Parvi Sherjazi ). Ha registrato cd con Naxos, Movimento Classical e Rai 3.