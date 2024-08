La Premier ha la sua Open Var | spiegherà in tempo reale su X Twitter le decisioni degli arbitri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Anche laLeague si apre a una maggiore trasparenza degli arbitri e a un maggiore dialogo. Niente trasmissioni in stile “Var” però perché ancora non è consentito in Inghilterra. Il massimo campionato inglese ha deciso di spiegare le decisioni degli arbitri attraverso un account X creato appositamente. Lo ha comunicato la stessain una nota ufficiale. LaLeague ha la sua versione diVar Sul sito del massimo campionato inglese si può leggere: “LaLeague ha lanciato un nuovo account X @PLMatchCentre in vista dell’inizio della stagione 2024/25. Per la prima volta, l’account sui social media fornirà spiegazioni e aggiornamenti quasi in diretta su questioni operative e arbitrali per ogni partita dellaLeague.