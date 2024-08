La gioia di vivere in stile urbano nella Street Art di Val Escoubet dove il Realismo in bianco e nero tende la mano alla vivacità cromatica dei graffiti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’arte metropolitana esercita su alcuni artisti un fascino particolare, per il suo modo di essere al passo con i tempi, per il suo essere talmente democratica da preferire mostrarsi sui muri delle città piuttosto che nelle gallerie d’arte, e soprattutto per il grido sociale che spesso le appartiene e con cui è in grado di far sentire la voce di tutti quegli interpreti che per impossibilità oggettiva o per scelta di non conformarsi al sistema, non entrano nei circuiti tradizionali dell’arte.