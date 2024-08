Il derby con il Modena si gioca d’anticipo Domenica attesa tutta la proprietà americana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Programmato come anticipo di venerdì 13 settembre, l’attesocasalingo contro ildi Pierpaolo Bisoli, e come per le precedenti quattro giornate di campionato, il Cavalluccio scenderà in campo alle 20,30. Questa la decisione della Lega serie B che ieri ha comunicato il programma della quinta giornata di campionato. Cesena, quindi, che per il primo mese giocherà sotto i riflettori, tra l’altro ilcon ilè sempre particolarmente attenzionato dalle forze dell’ordine vista l’accesa rivalità tra le due tifoserie che anche nel recente passato hanno dato vita a scontri e incidenti. Per la prima di campionato di, contro la Carrarese,, invece, all’Orogel Stadium Manuzzila dirigenzacon in testa i co-presidenti John Aiello ed Anthony Scotto ed a fianco l’azionista di maggioranza Mike Melby.