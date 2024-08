Gottardi Menegatti-Ahtiainen Lahti oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il girone D deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Valentinae Marta, dopo la sconfitta all’esordio nel derby italiano contro Orsi Toth/Bianchi, vogliono riscattarsi subito e conquistare la prima vittoria per avvicinarsi al passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la coppia finlandese composta da Niinae Taru-Liukkonen, che nel primo match sono uscite sconfitte al tie-break contro le francesi Vieira/Chamereau. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di mercoledì 14 agosto alStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.