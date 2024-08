Deadpool & Wolverine | io concept alternativi di The Cavillerine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 14 agosto 2024): iodi “The” L’ultimo round diart disposta i riflettori sulla variante più sorprendente del film: The, ovvero la variante dicon le sembianze di Henry Cavill. Grazie a Wes Burt, possiamo vedere alcune delle idee alternative considerate perdi Henry Cavill, anche se non c’è niente di drasticamente diverso. Diremmo che il look solo canottiera era abbastanza convincente e che il tocco di camicia di flanella aggiungeva la giusta quantità di ruvidezza necessaria al personaggio ma è chiaro che avrebbe portato a dei paragoni con il suo Clark Kent. La canottiera d’altronde è riuscita a mettere in evidenza i bicipiti in maniera impeccabile.