Cuno Tarfusser | Da Olindo e Rosa alle elezioni non mi pento di nulla La pensione? Tornerò

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Milano –Jacob, il sostituto procuratore della Corte d’appello di Milano che, come atto finale della sua carriera, ha fatto riaprire il caso sulla strage di Erba, è andato in. In un post su Facebook ringrazia tutti coloro che nelle più diverse forme e modi, gli hanno espresso vicinanza e sostegno “per il lavoro - scrive - che ho sempre svolto con passione, dedizione e onestà intellettuale nell’interesse superiore della Giustizia”. “Sono ufficialmente inda due giorni, esattamente dall’11, il giorno del mio compleanno. Ho compiuto 70 anni, ma non mi sento affatto vecchio. Sa cosa mi rattrista? Mi amareggia l’idea di essere felice di essere andato in”.