Alien - Romulus la recensione | il ritorno di una saga che può avere ancora tanto da dire

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Fede Alvarez ci porta a bordo dellaper una nuova spaventosa incursione nel mondo di: un buon film che carica sulle spalle di Cailee Spaeny una grande responsabilità, che la giovane attrice dimostra di saper reggere. Non possiamochesia una sorpresa, perché un po' ce la aspettavamo che fosse un buon film sin dalle prime notizie, le prime immagini, il primo trailer, in un cammino di consapevolezza che si andava via via a comporre. Possiamo però, da amanti dellainaugurata nel 1979 da Ridley Scott, che è stato una gioia, un nuovo punto di partenza da cui iniziare il cammino verso un futuro che può essere ricco e interessante. Incassi permettendo, perché oggi è sempre quella l'incognita con cui tutti devono scontrarsi, anche quando la qualità c'è, come in questo