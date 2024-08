Verona ferragosto di colori con l’holi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Holi Festival dei: Dieci anni di successi e tradizione in Italia Un traguardo storico per, il Festival dei, il famoso format che colora l’Italia da un decennio. Con il suo nuovo tour estivo “10 Years Anniversary“,celebra dieci anni di successi, unendo migliaia di persone in un’unica grande festa. Nato da un’idea del trevigiano Fabio Lazzari e del vicentino Marco Bari,il Festival deiha conquistato il cuore di oltre 900.000 persone in tutta Italia, registrando sold out dopo sold out. Con la sua formula unica che combina musica,e un’atmosfera di pura gioia,è diventato un appuntamento imperdibile per tutte le età, perché non è solo un festival, ma un vero e proprio fenomeno culturale.