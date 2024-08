Trump show su X con Musk | Harris? Incompetente Con Xi e Putin è meglio andare d' accordo E sull' Iran

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

L'attesa intervista di Elona Donaldha regalato molte sorprese. Intanto è cominciata con 40 minuti di ritardo a causa di un potente attacco hacker e il proprietario di X ha spiegato le ragioni. "Non volevano permettere adi parlare", ma poi loè iniziato. Il candidato presidente repubblicano si è preso tutto il tempo, anche se con una voce insolitamente impastata che ha generato la curiosità e l'ironia degli utenti, e ha subito annunciato che tornerà a Butler, in Pennsylvania, a ottobre, laddove il 13 luglio subì un attentato.ha affrontato diversi temi, per quanto riguarda la politica internazionale ha escluso che l'possa attaccare nelle prossime ore Israele, ribadito la sua stima per il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir, con cui "d'è buona cosa".