Tragedia in moto Schianto sull’Adriatica muore un 26enne Fidanzata in fin di vita

(Di martedì 13 agosto 2024) Una domenica di sole e di mare in compagnia degli amici, culminata inlungo l’Adriatica. Unaspezzata, quella di Nicolas Bartolini, operaio di 26 anni di Saludecio, e un’altra appesa ad un filo sottilissimo, quello della sua, Aurora Angeli, 19 anni, anche lei saludecese, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Un dramma che si è consumato domenica scorsa a causa di un tremendo frontale tra auto eavvenuto sulla Statale 16, a Misano, all’altezza dell’intersezione con via Garibaldi, attorno alle 20.30. La dinamica delloè ora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Riccione intervenuti sul posto per i rilievi. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e sequestrato tutti i veicoli coinvolti, tra cui una Dacia Sandero.