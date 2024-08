Senigallia | due ciclisti investiti e uccisi da un neopatentato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Duesono morti questa mattina a, in provincia di Ancona, lungo la statale 16,da un’automobile che si è fermata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12, all’altezza del quartiere Ciarnin, vicino al distributore del metano. Per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Sarebbe stata una Opel Corsa, guidata da un ragazzo, a investire i due. Le vittime sarebbero una coppia della provincia dorica, tra i 30 e i 40 anni. L’impatto è stato molto violento tale da rendere difficile il riconoscimento deiche non avevano documenti. E’ stato recuperato solo un cellulare e il gps di una delle due biciclette, un modello in carbonio acquistato in un negozio specialistico di Pianello di Ostra, nell’anconetano. Il telefonino, nelle mani della polizia stradale di Ancona, ha squillato.