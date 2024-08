Promozione Comincia la stagione del Vismara Obiettivo | una salvezza tranquilla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) In attesa del ritorno sul rinnovato impianto sportivo di via Liri (previsto per ottobre), ilCalcio ha iniziato la preparazione sul sintetico nello Stadio Benelli di Pesaro. A guidare la squadra c’è mister Pierangelo Fulgini: "Ho accettato con entusiasmo di tornare - commenta - dopo la breve esperienza, tre anni fa, da subentrato. Questa società ha una storia importante e abbiamo concordato di gettare le basi di un progetto ambizioso ma allo stesso tempo finalizzato a far crescere i molti giovani in rosa. L’primario, nella prossima, sarà raggiungere una, in un torneo che si prospetta equilibrato e impegnativo. A mio parere ci sono due o tre formazioni favorite per vincere".