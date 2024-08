Probabili formazioni Genoa-Inter ma non solo | come gioca l’Inter di Inzaghi oggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) La settimana che porta all’esordio stagionale inentra nel vivo insieme allein Serie A. Le scelte diin un certo senso sembrano obbligate ma mancano ancora diversi allenamenti e aggiornamenti. Di seguito il punto della situazione MILANO – Tra la primaufficiale della stagione e l’campione d’Italia l’unica differenza è lo Scudetto tricolore cucito sul petto. E soprattutto la Seconda Stella sul logo. Per il resto Simonenon deve cambiare nulla. Il motto “squadra che vince non si cambia” è più obbligato che voluto.ha perso troppo presto le novità Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che non possono essere un valore aggiunto da subito. Un piccolo intoppo in questo pre-campionato, che vedrà il calciomercato estivo ancora aperto per le prime tre giornate di Serie A 2024/25.