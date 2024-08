Prezzi alla produzione in frenata negli Usa | nulla osta al primo taglio dei tassi da parte della Fed Wall Street in rialzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) ContinuaUsa ladei: a luglio hanno segnato un +0,1%, sotto le previsioni degli analisti. Su base annua isono cresciuti del 2,2%, contro attese del 2,3%. Dati che, in attesa dell’indice deial consumo che sarà diffuso mercoledì, confermano un raffreddamento delle pressioni inflazionistiche e dunque corroborano la previsione di undeidi interesse daFederal Reserve, probabilmente a partire da settembre. Anche se i mercati nei giorni scorsi hanno tentato di forzare la mano a Jerome Powell spingendo per unintervento già in estate, complice un mercato del lavoro meno robusto del previsto e i timori di una recessione imminente.