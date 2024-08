Patty muore a 21 anni in un incidente La lettera straziante del fidanzato | Ora come farò ad affrontare la vita?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Non ce l’ha fatta Patrizia Carducci, per molti, la 21enne rimasta gravemente ferita nella mattinata di domenica, 11 agosto, in unstradale a Giugliano in Campania. La giovane si è spenta nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. “Mi lascia il pezzo più importante della mia. Eravamo una cosa sola, due persone un solo cuore. Bella, solare, divertente, pazza, vanitosa, amo ogni singola parte di te. Purtroppo il destino con noi è stato crudele, molto crudele, qualcosa di più forte del nostro amore è riuscito a separaci, per il momento, non vivendo più insieme tutti i giorni”. È distrutto dal dolore Guglielmo,di Patrizia. Tutto il dolore è affidato alle parole di unache ha scritto per la giovane morta a soli 21