Orrore a Bolzano minorenne sequestrata e violentata

(Di martedì 13 agosto 2024) AGI - Prima la adesca ad una fermata dal bus chiedendo di farsi accompagnare ad una festa techno in Trentino, poi le fa bere acqua contenente sostante tranquillanti, quindi, secondo il racconto della denunciante, la violenta sessualmente e poi la sequestra per 24 ore fino a quando è riuscita ad allertare i soccorsi con il conseguente arrivo della Polizia di Stato. È quanto vissuto da una 16enne diche, a seguito della sua denuncia, ha consentito agli uomini della Questura del capoluogo altoatesino di rintracciare ed arrestare un uomo di 37 anni di nazionalità italiana. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato sequestrato diverso materiale informatico e medicinali che potrebbero essere stati utilizzati per limitare le capacità della vittima.