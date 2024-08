Omar Bassi l’inchiesta sulla morte del 23enne di Bollate trasferita a Busto Arsizio | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) L'inchiestadiè stataper competenza territoriale dalla Procura di Reggio Calabria a quella di. L’aggressione Il ragazzo di 23 anni, i cui funerali sono stati celebrati ieri a, è morto la mattina del 5 agosto nel capoluogo calabrese per un'emorragia cerebrale che, secondo la denuncia dei familiari, potrebbe essere stata determinata dalle conseguenze di un pestaggio subito dai buttafuori in una discoteca di Origgio, nel Varesotto, la sera del 20 luglio. L’ipotesi I parenti del giovane avevano ipotizzato anche una possibile colpa medica per una sottovalutazione dei sintomi da parte dei medici dell’Ospedale di Garbagnate Milanese ai quali si era presentato dopo la presunta aggressione.