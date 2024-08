O2up mette alla prova i campioni juventini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Il team di "" è ancora protagonista nel grande calcio e stavolta a beneficiare degli strumenti e dei servizi della squadra guidata dal noto medico e cardiologo reggiano Danilo Manari è stata la prima squadra della Juventus. Un’assoluta novità per i bianconeri, fortemente voluta dal nuovo allenatore Thiago Motta: Vlahovic e compagni si sono sottoposti al "map test", unafisica all’avanguardia nel calcio per la valutazione del profilo metabolico degli atleti. Il club piemontese, per farlo, si è affidato proprio a "", eccellenza reggiana che fornisce da anni questi servizi ai più grandi club. Si ricordano collaborazioni con l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, ovviamente con la Reggiana, col Parma, con i francesi del Lione, e soprattutto col Real Madrid di un altro grande reggiano come Carlo Ancelotti.