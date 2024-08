Napoli-Lukaku offerta da 30 milioni al Chelsea La mossa di De Laurentiis – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 agosto 2024) Calciomercato: Deda 30per. Il bomber belga attende il ritorno in Italia. Le ultime sulla trattativa con il. NOTIZIE CALCIO– Il calciomercato delentra nel vivo. Con l’inizio della Serie A alle porte, Deaccelera per regalare a Conte il bomber tanto desiderato: RomeluperSecondo La Repubblica, dopo un vertice di mercato con Conte, il presidente azzurro ha deciso di passare all’azione. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli dell’delper: “25più 5 di bonus che ilha messo sul piatto già da giorni per convincere gli inglesi a cedere il belga“. Unache potrebbe sbloccare la situazione, con ilche valuta attentamente la proposta partenopea. La reazione diMentre le società trattano,non sta con le mani in mano.