Musica e danza popolare Torna il Festival Europeo

(Di martedì 13 agosto 2024) La culturaal centro dell’edizione 2024 deldi. Appuntamento stasera alle 21,30 a Cortona in piazza Signorelli. Lo spettacolo è a ingresso libero.sono linguaggi ancestrali trasmessi mediante una lingua dei corpi, fatta di suoni e movimenti antichi, universali e compatibili con la filosofia dello scambio e della conoscenza reciproca. Per questo la Compagnia "il Cilindro" ha avviato, nel 2004, l’esperienza deldicome momento di scambio fra culture lontane e diverse ma con una collocazione all’interno di un vissuto legato alle società rurali. Quest’anno, saranno ospiti il gruppo giovanile di"Abkhazia" di Kutaisi, Georgia. Fondato nel 2008, ha come coreografo principale Armaz Kipiani.