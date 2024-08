Musetti-Jarry oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Lorenzose la vedrà contro Nicolasnel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Darderi-Tabilo non sarà l’unica sfida Italia-Cile in Ohio visto che si affronteranno anche, reduce da uno storico bronzo alle Olimpiadi, e, che ha perso le ultime cinque partite giocate (l’ultima vittoria risale alla semifinale del torneo di Roma). Lorenzo scenderà in campo con i favori del pronostico, ma nonostante il suo ottimo momento di forma non è scontato che riesca a partire forte anche sul cemento dopo la transizione terra-erba-terra: sicuramente le cinque semifinali (almeno) raggiunte negli ultimi cinque tornei sono incoraggianti.ha vinto l’unico precedente, sulla terra rossa di Rio de Janeiro nel 2023.