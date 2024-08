MotoGP Bezzecchi | Spielberg una delle mie piste preferite si adatta a mie caratteristiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) “Il tracciato diè tra i miei preferiti, non solo perché sono riuscito a centrare qui tanti e importanti risultati ma perché siparticolarmente bene alle miedi guida e anche all’indole della nostra Ducati. A Silverstone, nonostante la gran botta del sabato, abbiamo fatto una bella gara con buone sensazioni alla guida. Ripartiamo da qui per rimanere nella scia del gruppo”. Così Marcoha presentato il prossimo appuntamento di, che nel weekend vedrà in scena l’undicesimo round stagionale in Austria. Il pilota italiano del Team VR46 è reduce dalla caduta nella gara Sprint a Silverstone in cui ha rimediato una contusione al piede e nel quale è rimasto coinvolto anche Franco Morbidelli (botta al ginocchio).: “unamie, sia mie” SportFace.