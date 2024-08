Mercato invernale a Lido Adriano | sarà istituito in via sperimentale in viale Marziale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)(Ravenna), 13 agosto 2024 – Un(Ravenna) durante il periodo. A istituirlo, in via, è stata la Giunta comunale di Ravenna, con l’obiettivo di creare un servizio aggiuntivo per la popolazione locale, con merceologie specifiche in grado di completare l’offerta degli esercizi esistenti, consentire positive ricadute economiche, conferire slancio e prospettive di sviluppo anche sociale e dell’indotto attraendo clientela dalle località limitrofe. Ilsi svolgerà come d’estate inVirgilio, nel tratto che va dalla rotonda dialla rotonda diAlessandro Manzoni, ogni martedì, dalle 7 alle 14,30, dal 24 settembre al 13 maggio 2025.