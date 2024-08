Media | se c' è treguaIran non attaccherà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 15.00 Per la prima volta da quando sono cominciati i negoziati tra Israele e Hamas, l'Iran è interessato a inviare un suo rappresentante. Non sarà coinvolto direttamente nei colloqui, ma sarà in contatto con gli Usa durante lazione. Lo riferiscono alcuni. Dopo aver respinto gli appelli dell'Occidente a non minacciare Israele,l'Iran fa trapelare che nonsolo se dai negoziati scaturirà un cessate il fuoco. E Hamas fa sapere che potrebbe partecipare ai colloqui,se Israele fermasse i raid su Gaza.