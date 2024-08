Manuale per bere buoni cocktail anche in vacanza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024)nel mondo della miscelazione i concetti di impatto zero e drink che utilizzano gli scarti di cucina continua a essere un grande trend. Questa tendenza della miscelazione è stata inaugurata qualche anno fa e adottata da sempre più barman e bar manager in tutta la penisola, che hanno saputo fare di questo obiettivo etico non tanto una limitazione quanto uno stimolo per esercitare la creatività e l’ingegno nel realizzareinnovativi e adatti al food pairing, a cominciare da parti di ingredienti che solo a prima vista non appaiono idonee a creare drink all’altezza delle aspettative di un pubblico sempre più esigente e competente.