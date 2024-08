L’uscita del Manchester United per il West Ham è un trasferimento ovvio da 15 milioni di sterline

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) 2024-08-13 14:05:01 Il web non parla d’altro: Aaron Wan-Bissaka ha definito il suo passaggio dalalHam “una decisione ovvia” dopo aver firmato un accordo di sette anni per tornare a Londra con unda 15di. L’ex terzino destro del Crystal Palace Wan-Bissaka, vincitore della FA Cup e dell’EFL Cup in cinque stagioni allo, è diventato il settimo acquisto del nuovo allenatore degli Hammers Julen Lopetegui da quando lo spagnolo è succeduto a David Moyes a luglio. “È una sensazione incredibile essere tornato a Londra”, ha detto il 26enne. “Sono emozionato per quello che mi aspetta. Sono nato qui, quindi conosco i dettagli di Londra, che gioca un ruolo importante nella mia vita. Essere tornato a suonare in questa città significa molto per me. “Non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere i giocatori e spingere da lì.