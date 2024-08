L' accusa di Gasperini sul caso Koopmeiners | Fatto per danneggiare l' Atalanta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 agosto 2024) Gian Pieroad alzo zero sulla vicenda. Nel mirino la Juventus, anche se il nome non viene mai. E' il club bianconero, però, l'approdo che l'olandese ribelle ha scelto per il suo futuro, la squadra con la quale ha trovato da tempo un accordo e su questa base si è progressivamente isolato dal resto del gruppo fino a presentare un certificato medico per tirarsi fuori dagli allenamenti e dalla Supercoppa Europea di Varsavia contro il Real Madrid. Di tutto questo, pensa e dice, il giocatore è "vittima". Gli strali del tecnico bergamasco, uno abituato a non usare troppi giri di parole quando si tratta di prendere posizione, sono destinati agli altri protagonisti di questo intreccio non ancora risolto e che lo ha privato di un calciatore fondamentale per i meccanismi della sua