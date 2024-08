La star di Wedding Crashers e L' isola delle coppie ha ricevuto i complimenti anche da Mel Gibson intervenuto alla cerimonia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (askanews) – L’attore americano Vince Vaughn hala sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, la numero 2.786. L’attore ha recitato in commedie come 2 single a nozze (, 2005) al fianco di Owen Wilson, Ti odio, ti lascio, ti (The Break-up con Jennifer Aniston, 2006) e L’(Couples Retreat, 2009). «È semplicemente bello far parte del tessuto della città ed essere incluso tra tutte le persone che mi hanno preceduto e che mi hanno ispirato a voler far parte del cinema e della televisione», ha detto, dopo aver posato per i fotografi con la moglie Kyla Weber e i suoi due figli e averle congratulazioni di Mel. «Penso che per tutte le persone che amano le storie e si connettono con esse, è sempre stato un punto di riferimento», ha concluso la, 54 anni.