Invito al pranzo del 15 per gli anziani

(Di martedì 13 agosto 2024) Unnella giornata di Ferragosto per tutti gli over 65 che risiedono in città. È una tradizione che si rinnova quella proposta dall’Amministrazione comunale di Seregno, introdotta più di 30 anni fa dal circolo culturale Seregn de la Memoria. Ildi Ferragosto per gliè un appuntamento ormai fisso. Ha subìto una interruzione durante il periodo del Covid, che aveva generato polemiche, ma ormai tutto è lasciato alle spalle. Il, organizzato dal Comune attraverso i Servizi sociali e il Centro diurno Nobili, si svolgerà negli spazi della scuola primaria “Aldo Moro“ di viale Tiziano nel quartiere del Ceredo. L’iniziativa ha un doppio valore. Il primo, naturalmente, è quello dell’aggregazione: il significato deldi Ferragosto è quello di non lasciare glida soli, nelle loro calde abitazioni, in occasione della festività estiva per eccellenza.